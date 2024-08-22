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Celal Bayar, 38. Vefat Yılında Anıldı

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Bursa'da gerçekleşen anma etkinliğine birçok isim katıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:06
Celal Bayar, 38. Vefat Yılında Anıldı

Celal Bayar Kabri Başında Anma Töreni

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki anıt mezarı başında anıldı.

Törende Kimler Yer Aldı?

Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezar önünde gerçekleşen etkinliğe, Celal Bayar'ın ailesinin yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu ve çeşitli siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törenin İçeriği

Törende, Celal Bayar'ın öz geçmişi okundu ve anıt mezara çelenkler bırakıldı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ile son buldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

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