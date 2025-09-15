Celal Çelik: Kılıçdaroğlu CHP kurultay davalarıyla ilgilenmiyor, 'mutlak butlan' davasını açmadı

Açıklama ofis önünde yapıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinin önünde yaptığı açıklamada, 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin dava süreçleriyle kendilerinin bir ilgisi olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalma gerekçesi

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun partiyi koruma iradesiyle kamuoyuna dönük açıklamalarda bulunmadığını vurguladı: "Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermemek iradesi altında sessiz kaldı, açıklamalar yapmak istemedi. Ancak sayın genel başkanımızın elbette düşündüğü, yazdığı ve ifade etmek istediği çok şey vardı, hala var ve gelecekte de olacak."

Dava iddialarına yanıt

Çelik, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaliyle ilgili sürece ilişkin şunları söyledi:

"'Mutlak butlan' davası, Genel Başkanımızın gündemi değildir, dava Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılmadı. Yürütülen soruşturmalarla ilgili Sayın Genel Başkanımızın hiçbir bilgisi ve ilgisi olmadı."

İftiralara tepki

Çelik, süreç boyunca bazı medya organları ve kişilerin yönelttiği iddialara sert tepki gösterdi: "Ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya kaldık. ... 'genel merkeze gideceği, orada yataklar alınacağı' gibi ahlaksızca açıklamalar yapıldı." Çelik, geçmişte saygı duyulan bazı televizyon kanallarının da yanlış bilgi ve değerlendirmelerle sürece zarar verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutumu

Avukat, Kılıçdaroğlu'nun kurultay davalarına ilişkin net bir tutum sergilediğini belirterek, "Genel Başkanımız net bir şekilde kurultay özelinde açılmış davalar ve partiye zarar verici yaklaşımlar içerisinde olmayacağını söylemeye çalıştı, bu yüzden sustu" dedi ve ekledi: "Genel başkanımız olağanüstü kurultay ya da olağan kurultayın iptali özelindeki dava süreçleri ile ilgili hiçbir açıklama yapmayacaktır. Zira bu davaların bizimle ilgisi gerçekten yok, ilgimiz bulunmamaktadır."

Süreçteki günlük gelişme

Dava sürecinde Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu, dava kararının ardından çalışma ofisine geçerek çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

