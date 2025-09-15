Celal Çelik: Kılıçdaroğlu CHP kurultay davalarıyla ilgilenmiyor, 'mutlak butlan' davasını açmadı

Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 38. ve 21. kurultayların iptaline ilişkin davalarla ilgisi olmadığını, 'mutlak butlan' davasını açmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:54
Celal Çelik: Kılıçdaroğlu CHP kurultay davalarıyla ilgilenmiyor, 'mutlak butlan' davasını açmadı

Celal Çelik: Kılıçdaroğlu CHP kurultay davalarıyla ilgilenmiyor, 'mutlak butlan' davasını açmadı

Açıklama ofis önünde yapıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinin önünde yaptığı açıklamada, 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin dava süreçleriyle kendilerinin bir ilgisi olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalma gerekçesi

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun partiyi koruma iradesiyle kamuoyuna dönük açıklamalarda bulunmadığını vurguladı: "Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermemek iradesi altında sessiz kaldı, açıklamalar yapmak istemedi. Ancak sayın genel başkanımızın elbette düşündüğü, yazdığı ve ifade etmek istediği çok şey vardı, hala var ve gelecekte de olacak."

Dava iddialarına yanıt

Çelik, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaliyle ilgili sürece ilişkin şunları söyledi:

"'Mutlak butlan' davası, Genel Başkanımızın gündemi değildir, dava Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılmadı. Yürütülen soruşturmalarla ilgili Sayın Genel Başkanımızın hiçbir bilgisi ve ilgisi olmadı."

İftiralara tepki

Çelik, süreç boyunca bazı medya organları ve kişilerin yönelttiği iddialara sert tepki gösterdi: "Ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya kaldık. ... 'genel merkeze gideceği, orada yataklar alınacağı' gibi ahlaksızca açıklamalar yapıldı." Çelik, geçmişte saygı duyulan bazı televizyon kanallarının da yanlış bilgi ve değerlendirmelerle sürece zarar verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutumu

Avukat, Kılıçdaroğlu'nun kurultay davalarına ilişkin net bir tutum sergilediğini belirterek, "Genel Başkanımız net bir şekilde kurultay özelinde açılmış davalar ve partiye zarar verici yaklaşımlar içerisinde olmayacağını söylemeye çalıştı, bu yüzden sustu" dedi ve ekledi: "Genel başkanımız olağanüstü kurultay ya da olağan kurultayın iptali özelindeki dava süreçleri ile ilgili hiçbir açıklama yapmayacaktır. Zira bu davaların bizimle ilgisi gerçekten yok, ilgimiz bulunmamaktadır."

Süreçteki günlük gelişme

Dava sürecinde Kılıçdaroğlu'nun Çukurambar Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu, dava kararının ardından çalışma ofisine geçerek çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinin önünde, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava sürecine yönelik açıklama yaptı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da...

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi
2
Güney Kore, Kore Savaşı'nda Ölen 30 Çinli Askerin Kemiklerini İade Etti
3
Manavgat'ta Beşiktaş Antrenörü Alperen Coşar Bahçede Ölü Bulundu
4
İsrail, Gazze'den Zorla Göç Ettirdiği Filistinlileri El-Mevasi'de Hedef Alıyor
5
Doğan Bekin: İbrahim Anlaşmalarından Çekilme Beklentisi — Doha Zirvesi Kritik
6
World Drone Cup: Dünyanın En İyi Dron Pilotları TEKNOFEST İstanbul'da
7
Rubio: Hamas silahsızlandırılmadan ve esirler serbest kalmadan Gazze'de barış olmaz

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü