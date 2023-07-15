Celal Şengör'den kendi sesiyle ilahi okutulmasına sert tepki

Celal Şengör yapay zeka kullanarak kendi sesiyle ilahi okunmuş gibi paylaşılmasına tepkilerini geciktirmedi. Celal Şengör düşündüklerini aktardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CELAL ŞENGÖR'DEN İLAHİ TEPKİSİ

Celal Şengör yapay zeka kullanarak sesiyle ilahi okudu ve paylaştı. Celal Şengör'e sosyal medya üzerinden birçok tepki gelince bir dönem beraber program yaptığı gazeteci Fatih Altaylı Celal Şengör ile görüşmesini aktardı.





Fatih Altaylı sosyal medya üstünden Celal Şengör ile konuşmalarını şu sözlerle paylaştı; 'Celal Şengör ile görüştüm. Bilgisayar marifetiyle kendi sesi taklit edilerek ilahi söylemiş gibi yapıp bunu yapanlara ahlaksızlık tam da bu, rezillik, birinin yapmadığı şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlıktır dedi. Celal Şengör kendisini ilahi söylüyor gibi gösteren sahte videoyu yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu, dava açıyor.'