Celal Şengör'e büyük şok: Deprem korkusundan İstanbul'u terk etmişti

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör, büyük İstanbul depremi riskine karşı şehirden ayrılma planları yapmıştı. Fakat, Çanakkale'deki yazlık evinin çevresinde geçen fay hattı gerçeği ortaya çıktı. Bu durum, Şengör'ün deprem tehlikesinden kaçma çabalarını gölgede bıraktı. Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından biri olarak bilinen Celal Şengör, taşınma kararının ardından yaşadığı Çanakkale'deki yazlık evinin de risk altında olduğunu öğrendi. Üzücü bir gelişme olarak karşımıza çıkan bu durum, deprem riskinin ne kadar karmaşık ve geniş kapsamlı bir sorun olduğunu bir kez daha vurguluyor. Şengör, bilimsel çalışmalarıyla tanınan ve ülkenin deprem gerçeğiyle mücadelesine önemli katkılar sunan bir isim olmasıyla öne çıkıyor. Ancak kendi yaşam alanının da deprem riski taşıdığını görmesi, bu felakete karşı herkesin ne denli savunmasız olduğunu gösteriyor. İşte detaylar...





İSTANBUL DEPREMİ RİSKİNE KARŞI AYRILMA PLANI DA İŞE YARAMADI

Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Celal Şengör'ün deprem riskine karşı aldığı taşınma kararı büyük yankı uyandırdı. Beklenen İstanbul depremi nedeniyle kentten ayrılma planları yapan Prof. Şengör, kötü bir sürprizle karşılaştı. MustafaBarisDurak Medya'nın haberine göre ünlü profesör, Çanakkale Biga'daki lüks yazlığının çevresinde fay hattının geçtiğini öğrendi. Havuzlu villasına yerleşme niyetinde olan Şengör, bu bilgiyle sarsıldı. Bölge sakinleri ise, "Celal Şengör hocanın böyle bir detayı nasıl gözden kaçırdığına şaşırdık. Fay hattını nasıl fark edemedi?" şeklinde yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi. Şengör'ün bilim alanındaki üstün başarılarına rağmen, kendi yaşam alanının da deprem riski taşıdığının ortaya çıkması, deprem gerçeğinin ne denli karmaşık ve sinsi bir tehdit olduğunu bir kez daha vurguladı. İşte diğer ayrıntılar...





Ünlü profesör Celal Şengör, deprem konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekmiş ve "her an olabilir" uyarısında bulunmuştu. Özellikle İstanbul'da deprem riskine dikkat çeken Şengör, şehrin deprem sonrası durumunu önceden gördüğünü belirtti. Yetersiz önlemler nedeniyle gündemdeki İstanbul'un geleceğini detaylı bir şekilde açıkladı. Deprem sonrası kentin içine gireceği zorlu süreci öngörerek, birkaç gün içinde açlık ve yağma başlayacağını, ardından salgın hastalıkların ortaya çıkacağını ifade etti. Bu olumsuz durumların yanı sıra, kentin ağır bir kokuyla sarılacağını vurguladı. Prof. Şengör, İstanbulluları depremin sadece fiziksel yıkıma değil, beraberinde getireceği toplumsal ve sağlık sorunlarına da hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı. Şengör'ün bu açıklamaları, deprem gerçeğinin sadece binaları değil, hayatın her yönünü etkileyebilecek büyük bir tehdit olduğunu vurguluyor.