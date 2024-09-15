Çelik Kubbe'nin Hava Savunmasındaki Gücü: SİPER Füzesi Başarıyla Test Edildi

SİPER füzesi, Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirirken test atışında başarı sağlandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:43
Çelik Kubbe'nin Hava Savunmasındaki Gücü: SİPER Füzesi Başarıyla Test Edildi

Çelik Kubbe'nin Hava Savunma Gücü Test Edildi

Türkiye’nin hava savunma sistemlerinde önemli bir yer tutan SİPER, test süreçlerinden başarıyla geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER sisteminin stratejik tesisleri korumaya yönelik kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

SİPER Ürün-2'nin Başarı ile Testi

Türkiye’nin yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla 12 Eylül'de düzenlenen testte, çeşitli sistem ve füzelerin entegrasyonu denendi.

Veriler Projeye Katkı Sağlayacak

Testler sırasında toplanan verilerin projelerin geliştirilmesinde önemli bir kaynak olması bekleniyor. Görgün, SİPER’in uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü ile düşman taarruzlarına karşı etkili bir hava savunma imkanı sunduğunu ifade etti.

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nın Başarısı

Test aşamasını başarıyla tamamlayan ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklıklarına tebrikler yağdı. Projenin güçlenmesi ve envantere kazandırılması hedefleniyor.

SİPER’in Öne Çıkan Özellikleri

SİPER Hava Savunma Sistemi, çoklu angajman yetenekleri, dost/düşman tanıma, uzun menzil ve yüksek irtifada hava tehditlerine karşı önleme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Toplamda sekiz füze atış sistemi barındırarak, savunma kabiliyetini artırıyor.

Bu testlerin ve projelerin, Türkiye’nin hava savunma potansiyelini artırarak, ulusal güvenliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
4
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
5
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
6
Sudan Yönetiminden Türkiye'ye Teşekkür
7
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları