Çelik: Özgür Özel'in İfadesi Siyasi Akılsızlığın Zirvesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti'yi 'sivil darbe' ile anmasını sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:23
Çelik: Özgür Özel'in İfadesi Siyasi Akılsızlığın Zirvesi

Çelik’ten Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partiyi 'sivil darbe' benzetmesi yaparak yan yana getirmesini sert bir dille eleştirdi. Çelik, bu ifadenin tam anlamıyla siyasi akılsızlığın zirvesi olduğunu belirtti.

Eleştirilerin Detayları

Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarının ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Bu tür ifadeler, siyasi mücadelenin ne denli çirkinleştiğini gözler önüne sermektedir' dedi. Ayrıca, söz konusu söylemin, toplumda yanlış anlamalara yol açabileceğine vurgu yaptı.

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