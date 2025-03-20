Çelik: Özgür Özel'in İfadesi Siyasi Akılsızlığın Zirvesi

Çelik’ten Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Partiyi 'sivil darbe' benzetmesi yaparak yan yana getirmesini sert bir dille eleştirdi. Çelik, bu ifadenin tam anlamıyla siyasi akılsızlığın zirvesi olduğunu belirtti.

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Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarının ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Bu tür ifadeler, siyasi mücadelenin ne denli çirkinleştiğini gözler önüne sermektedir' dedi. Ayrıca, söz konusu söylemin, toplumda yanlış anlamalara yol açabileceğine vurgu yaptı.