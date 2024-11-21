Çelik: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu Kararı İnsanlık Üzerine Bir Adım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından oy birliğiyle alınan tutuklama kararını değerlendirdi. Bu karar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkartılmıştı.

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır" ifadelerine yer verdi.

Bu iki ismin soykırımcılıktan mutlaka hesap vereceğini vurgulayan Çelik, "Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.