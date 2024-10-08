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Cem Garipoğlu'nun DNA Eşleşmesi Açıklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan DNA örneklerinin ebeveynleriyle uyuştuğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:50
Cem Garipoğlu'nun DNA Eşleşmesi Açıklandı

Cem Garipoğlu'nun DNA Eşleşmesi Açıklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve 2014 yılında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun cenaze işlemleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Başsavcılık, Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan örneklerin, babası Mehmet Nida ve annesi Tülay Makbule ile olan genetik uyuşumunu doğruladı.

DNA İncelemeleri Sonuçlandı

Yapılan yazılı açıklamada, Garipoğlu'nun cenazesinden alınan örneklerin, ailesine ait bireylerle birebir aynı olduğu ifade edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Ekim'de gerçekleştirilen feth-i kabir işlemi neticesinde, mezardaki örneklerin, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan titiz incelemelerle değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Alınan tüm örnekler Biyoloji İhtisas Dairesi'nde detaylı bir şekilde incelenmiştir. DNA analizi sonucunda, mezardan alınan örneklerin, Cem Garipoğlu'na ait olduğu ve 2014'te intihar ettiği belirlenen kişinin DNA profiliyle birebir örtüştüğü tespit edilmiştir" denildi.

Tartışmalar ve İddialar

Garipoğlu'nun mezarından alınan örnekler, ölmediği veya defnedilen kişinin farklı biri olduğu yönündeki iddialara son vermek amacıyla yapılmıştı. Karabulut ailesi tarafından yapılan talep doğrultusunda sürecin başlatıldığı kaydedildi.

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