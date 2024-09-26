Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılacak

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılıyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

Talep Üzerine Karar Alındı

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, 10 Ekim 2014'te Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başvuruda bulundu. Başsavcılık, bu talebi değerlendirerek mezarın açılmasına ve "fethi kabir" işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verdi.

Olayın Geçmişi ve Sonuçları

Bahçeşehir'de bir villada hayatını kaybeden Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Cem Garipoğlu, 18 Kasım 2011 tarihinde Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014'te cezaevinde intihar eden Garipoğlu'nun mezarı açılacak.

Garipoğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmiş ve aileden alınan DNA örnekleriyle örtüşmüştür.