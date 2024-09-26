Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli Karar

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 yıl önce Münevver Karabulut'un ölümüne neden olan ve 2014 yılında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarını açma kararı aldı. Bu bağlamda, başsavcılık, üst yazı ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.

Mezar Açma İşlemleri İçin Talimat

Süreyya Karabulut, kızı Münevver Karabulut'un cinayetinin ardından Garipoğlu'nun mezarının açılması için başvuruda bulunmuştu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu talebi dikkate alarak, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda "fethi kabir" işlemlerinin gerçekleştirilmesine karar verdi.

Güvenlik ve Delil Koruma Önlemleri

Talimat yazısında, mezar açma işlemi sırasında delil kaybının önüne geçilmesi ve bu süreçte adli heyetin güvenliğini sağlamak için emniyet güçlerinin hazır bulunması talep edildi. Ayrıca, kimlik teşhisi için Garipoğlu'nun yakınlarının mezarlıkta hazır edilmesi istendi.

Olayın Geçmişi

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunan parçalanmış cesedi ile gündeme gelmişti. Garipoğlu, 18 Kasım 2011'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Otopsi neticesinde alınan DNA örneklerinin Garipoğlu'nun ailesiyle uyuştuğu tespit edilmiştir.