Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Yeniden Kapatıldı

İstanbul'da, 2009 yılında Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak 2014 yılında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı, 3 Ekim 2023 tarihinde açıldı. İlgili süreç, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "fethi kabir" kararı çerçevesinde gerçekleştirildi.

DNA Örnekleri İncelendi

Defin işlemlerinin ardından, Adli Tıp Kurumu'ndan elde edilen DNA inceleme örnekleri, Cem Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geri konuldu. Mezarlık, cenaze nakil aracıyla getirilen örneklerin konulması öncesinde güvenlik önlemleriyle çevrildi.

Garipoğlu Ailesinin Katılımı

Defin işlemi sırasında Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu da orada bulunarak süreci izledi.

Olayın Geçmişi

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'deki bir villada öldürülmüş, parçalar halinde cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Cem Garipoğlu, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2011 yılında 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014'te intihar eden Garipoğlu’nun cenazesi defin işlemi sırasında aileden alınan DNA örnekleriyle eşleşmişti.

Daha sonra Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu'nun mezarının açılması için talepte bulunmuş, bu talep sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli işlemleri başlatmıştı. 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilen fethi kabir işlemlerinin ardından, mezarın açık olduğu dönemde yapılan incelemelerde, Garipoğlu'nun DNA'sının geçmişte yapılan otopsiyle bire bir örtüştüğü tespit edilmiştir.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından DNA incelemesi için çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu.