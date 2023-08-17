Cem Garipoğlu olayına Bakanlık'tan flaş yanıt! Milyonlarca kişi ayaklanmıştı!

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına dair uzun süren tartışmalara son verildi. Cezaevinde intihar eden Garipoğlu'nun mezarının açılma talebi daha önce reddedilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu hakkında net bir açıklama yaptı. Garipoğlu'nun ölümünde herhangi bir şüphe bulunmadığını vurgulayan Tunç, şu anda mezarın açılmasının hukuken mümkün olmadığını belirtti. Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin soru işaretleri böylece giderilmiş oldu. Bakan Tunç'un bu açıklamasıyla, konuyla ilgili artık daha fazla spekülasyona yer kalmadı. Cem Garipoğlu'nun intiharının ardındaki nedenlere dair oluşan şüphelerin hukuken yeterince cevaplandığı ve mezarın açılmasının gereksiz olduğu ifade edildi. Adalet Bakanı'nın bu net tutumuyla birlikte, Cem Garipoğlu'nun ölümüne dair sürekli gündemde olan tartışmalar nihayet son bulmuş oldu. İşte detaylar...





CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARININ AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cesedi çöp konteynerinde parçalanmış olarak bulundu. Katil zanlısı Garipoğlu, uzun süren aramanın ardından polise teslim oldu. 2014 yılında cezaevinde 'intihar' ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun ölümü hala tartışma konusu oldu.

Bu korkunç cinayetin ve Garipoğlu'nun ölümünün ardındaki şüphelerle dolu hikayesi yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Karabulut ailesi, katilin mezarının açılarak DNA testi yapılmasını istedi, ancak başvuruları reddedildi. Adalet Bakanlığı da bu başvuruyu değerlendirerek ret kararı verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konu hakkında açıklama yaptı. Tunç, Garipoğlu'nun ölümüne dair herhangi bir şüphe bulunmadığını belirtti. Bu açıklama, ölümün ardındaki şüphelerin hukuken yeterince ele alındığını ve mezarın açılmasının gereksiz olduğunu vurguladı. Bu durum, Karabulut ailesinin ve kamuoyunun uzun süredir süregelen tartışmaların sonlandığını gösterdi. Cem Garipoğlu'nun intiharının ardındaki sırların çözülmediği konuşmalarına ise net bir son verildi.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuşmasına devam ederek Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması konusunda net bir açıklama yaptı. Mezarın şu an için açılmasının hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Tunç, "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine 2014 yılında Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın uluslararası protokollere uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve ölü muayenesi ile otopsi işlemlerinin tamamlandığını" açıkladı. Ayrıca, Münevver Karabulut'un babasının yaptığı başvurunun da, işlem yapılması için yeterli delil sunulmadığı gerekçesiyle 2022 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandığını belirtti.

Tunç, kamera görüntüleri ve DNA testleri gibi birçok prosedürün sonucunda ölen kişinin kimliği hakkında herhangi bir şüphe olmadığını vurguladı. Bu nedenle mezarın şu anki durumda açılmasının hukuken mümkün olmadığını açıkça ifade etti.

Adalet Bakanı'nın bu açıklamasıyla, Cem Garipoğlu'nun ölümüne dair yapılan detaylı incelemeler ve işlemlerin sonucunda herhangi bir şüphenin bulunmadığı ve mezarın açılmasının gereksiz olduğu net bir şekilde belirtildi. Bu durum, uzun süredir devam eden tartışmaların ve spekülasyonların sona erdiğini gösteriyor. Cem Garipoğlu'nun ve Münevver Karabulut'un ailesinin yaşadığı acıların daha fazla gündemde olmadan yatışacağını ve bu olayın artık hukuki olarak kapanacağını gösteriyor.