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Cem Özdel, Senegal'de Sanat Severlerle Buluştu

Türk foto muhabiri Cem Özdel, Dakar Bienali kapsamında Senegal Kültür Bakanlığında etkileyici bir fotoğraf sergisi açtı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 03:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 03:47
Cem Özdel, Senegal'de Sanat Severlerle Buluştu

Cem Özdel'in Sergisi Dakar'da Açıldı

Türk foto muhabiri Cem Özdel, 15. Dakar Bienali çerçevesinde Senegal Gençlik, Spor ve Kültür Bakanlığı'nda fotoğraf sergisi açtı. "Huzur Sunugaal" adı verilen sergi; Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Senegal Gençlik, Spor ve Kültür Bakanlığı'nın iş birliğiyle düzenlendi.

Göz Alıcı Fotoğraflar

Özdel'in sergisinde, Senegal'de çektiği deniz ve din temalı 20 fotoğrafın yanı sıra, Senegalli ünlü heykeltraş Guibril Andre Diop'un eserleri de yer aldı. Serginin açılışına yabancı diplomatlar, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Açılışta Duygusal Anlar

Serginin açılışında, Kültür, Yaratıcı Sektörler ve Tarihi Mirastan sorumlu Devlet Sekreteri Bacary Sarr ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman konuşma yaptı. Sarr, Özdel'in fotoğraflarının Senegal'i gerçeğiyle yansıttığını vurgulayarak, "Cem'in fotoğraflarına baktığımızda sanatın bir sınırı, dili ve kalıbı olmadığını görüyoruz," dedi.

İlk Kez Ev Sahipliği Yapıyorlar

Büyükelçi Sağman, Senegal Kültür Bakanlığı'nın daha önce hiç böyle bir sergiye ev sahipliği yapmadığını belirtti. "Bakanlık, özellikle Cem'in fotoğraflarını sergilemek istedi. Bu durumdan büyük gurur duyuyoruz," diye ekledi.

Senegal'de Fotoğrafçılık Deneyimi

Cem Özdel ise sergisinin düzenlenmesini sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederek, "Senegal'e gelirken bazı endişelerim vardı ancak burayı tanıdıktan sonra ‘bir fotoğrafçı için harika bir yer' olduğunu anladım," dedi. Ayrıca, Anadolu Ajansı'ndaki 23 yıllık tecrübesinin, onu uluslararası alanda tanınan bir foto muhabiri yaptığını ifade etti.

Sergi Ziyareti İçin Son Tarih

Sergi, Dakar Bienali'nin sona ereceği 7 Aralık'a kadar gezilebilecek. Hediyeleri ve anılarını paylaşacak olan ziyaretçiler, bu muhteşem sergiyi kaçırmamalılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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