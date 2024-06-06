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Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda led ekran öğrencilerin üzerine devrildi! 3 kişi yaralandı

İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 23:54
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda led ekran öğrencilerin üzerine devrildi! 3 kişi yaralandı

Mezuniyet töreninde öğrencilerin üzerine led ekran devrildi

İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen bir mezuniyet töreni sırasında dijital pano henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay yerinde panik yaşanırken, sağlık ve polis ekipleri hızlıca müdahalede bulundu.

İlk belirlemelere göre, devrilen dijital pano nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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