Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda led ekran öğrencilerin üzerine devrildi! 3 kişi yaralandı

Mezuniyet töreninde öğrencilerin üzerine led ekran devrildi



İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen bir mezuniyet töreni sırasında dijital pano henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Olay yerinde panik yaşanırken, sağlık ve polis ekipleri hızlıca müdahalede bulundu.



İlk belirlemelere göre, devrilen dijital pano nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumları hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.











