Cemal Toy Atölyesi'nden 'Tek ve Çok' Sergisi 19 Eylül'de Açılıyor

Ressam Cemal Toy'un atölyesi ve kendisinin kurduğu Birlikte Sanat'ın, Fatih Belediyesi desteğiyle hazırladığı sergi, 19 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide Yer Alan Çalışmalar

Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açılacak sergi, sanatçıların sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarını bir araya getiriyor.

'Tek' ve 'Çok'un Anlamı

Serginin ismindeki 'Tek', her sanatçının kendi gözü, üslubu ve vicdanını; 'Çok' ise bu tekil dillerin yan yana geldiğinde kurduğu ortak zemini, çoğalan anlamı ve sorumluluğu ifade ediyor.

Küratör ve Ziyaret Bilgileri

Serginin küratörlüğünü Ayşegül Ekin Odabaşı üstleniyor. 'Tek ve Çok' sergisi 3 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Sanatseverler sergiyi yakından takip edebilir ve sergide farklı disiplinlerin bir araya geldiği çalışmaları izleme fırsatı bulacak.