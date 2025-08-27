Cemalettin Kaflı Son Yolculuğuna Uğurlandı — Gebze'de Cenaze Töreni

Eski Milletvekili Cemalettin Kaflı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden 25. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı'nın cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Cenaze töreni, ilk olarak Kaflı'nın evinin önünde, Yenikent Mahallesi'nde helallik alınmasıyla başladı. Daha sonra cenaze, Gebze Çoban Mustafapaşa Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Kaflı, Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Katılanlar

Cenaze törenine, Kaflı'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

