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Çember-21 Operasyonları: 4 Bin 491 Aranan Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı, Çember-21 operasyonlarında 4 bin 491 firarinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:27
Çember-21 Operasyonları: 4 Bin 491 Aranan Kişi Yakalandı

Çember-21 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde gerçekleştirilen "Çember-21" operasyonlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, son 5 gün içinde yurt genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplamda 4 bin 491 kişinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 491 firari gözaltına alındı. Bu gruptaki 4 bin 455 kişinin 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıl arasında ve 17'sinin ise 10 yıl ve daha uzun süredir arandığı belirlendi.

Suç İstatistikleri

Yakalanan kişiler arasında suç kategorilerine göre dağılımlar ise şu şekilde:

  • Hırsızlık: 690 kişi
  • Dolandırıcılık: 291 kişi
  • Yağma: 130 kişi
  • Adam öldürme: 118 kişi
  • Cinsel suçlar: 128 kişi
  • Narkotik suçlar: 860 kişi
  • Terör suçları: 26 kişi
  • Kaçakçılık ve organize suçlar: 400 kişi
  • Diğer suçlar: 1848 kişi

Başarı ve Teşekkür Mesajı

Bakan Yerlikaya, yapılan bu operasyonların sonucunda firarilerin adalete teslim edilmesinin önemi vurgulayarak, operasyonları yürüten valilere, kaymakamlara, il jandarma komutanlarına, il emniyet müdürlerine, Sahil Güvenlik ekiplerine ve tüm katılımcı polis ve jandarma personeline teşekkür etti. "Milletimizin duası sizinle" sözleriyle operasyona katılan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.

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