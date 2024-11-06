Çember-24 Operasyonu: 4 Bin 244 Şüpheli Yakalandı

Çember-24 Operasyonları Kapsamında Büyük Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde geçen hafta gerçekleştirilen "Çember-24" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan toplam 4 bin 244 kişinin yakalandığını duyurdu.

Hedef: Suç Oranlarını Düşürmek

Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikte suçluların yakalanabilmesi adına özel ekiplerin oluşturulduğu vurgulandı. "Aranan kişileri yakaladıkça suç oranlarının düşeceğine inanıyoruz," diyen Yerlikaya, adaletin sağlanması noktasında kararlılık mesajı verdi.

Aranan Şahısların Dağılımı

Yerlikaya, 0-5 yıl arasında aranmakta olan 4 bin 158 kişi arasında 689’unun hırsızlık, 374’ünün dolandırıcılık, 151’inin yağma, 62’sinin kasten öldürme, 125’inin cinsel suçlar, 717’sinin narkotik suçlar, 73’ünün terör suçları, 474’ünün kaçakçılıkla ilgili (KOM) suçlar, 216’sının siber suçlar ve 1363’ünün diğer suçlar sebebiyle arandığını aktardı.

Tebrik ve Teşekkür

Yerliakya, operasyonları başarıyla tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kahraman polis ve jandarma teşkilatını tebrik etti. Adaletin sağlanmasına yönelik atılan bu adımlar, toplumda güvenliğin yeniden tesis edilmesi yönünde önemli bir katkı sağlamaktadır.