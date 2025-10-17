Çemikari Yaylası'nda Kara Kovan Pervari Balı Hasadı

Siirt'in Pervari ilçesinde huzura kavuşan Herekol Dağı eteklerindeki 2 bin 47 rakımlı Çemikari Yaylası'nda, marka değerinin korunması amacıyla izole bölgelerde üretilen kara kovan Pervari balının hasadı gerçekleştirildi.

Hasat programı ve katılımcılar

Hasat programına Kaymakam Ahmet Gülderen, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, İlçe Ziraat Odası Başkanı İzzettin Diken, Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Bilen ile diğer yetkili ve üreticiler katıldı. Program kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 21 yıl önce coğrafi işaret belgesi ile tescillenen Pervari balının hasadı yapıldı.

Üretim ve marka koruma

Yaylaya ilkbahar aylarında çıkan arıcılar, izole bölgelerde üretilen kara kovan balının ilk hasadını Kaymakam Gülderen ve katılımcılarla birlikte gerçekleştirdi. Kaymakam Gülderen, Çemikari Yaylası ve çevresinde özveriyle kaliteli balların üretildiğini vurguladı.

Gülderen, denetimlerin sürdüğünü ve amaçlarının Pervari balının marka değerini koruyarak tüketicilerin gerçek bala ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek şunları söyledi: "Organik balın üretilmesi için bazı izole bölgeler belirledik ve bunun sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bal ilçenin en önemli geçim kaynaklarından biridir. Ülkedeki huzur ve güven ortamı bal üretimine de yansıdı. Devletimizin destekleriyle hem arılı hem arısız kovan hibe desteği ve teşviklerle üreticilerimiz üretimi artırmakta ve bu işe sahip çıkmaktadır. Arıcılarımız rahat bir şekilde doğaya, dağlara, yaylalara çıkabilmekte, rahatça konaklayabilmekte ve arılarını koruyabilmektedir. Bu da bal üretimimizi ve piyasa değerimizi artırmaktadır. Bunun en büyük nedeni de ülkemizin güvenlik kuvvetleriyle bir bütün halinde devlet-millet dayanışması sayesinde huzur iklimine kavuşmuş olmasıdır."

İl tarımdan üretim rakamları

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi de bölgedeki huzur ve güven ortamıyla Çemikari Yaylası'nda bal üretiminin yeniden canlandığını söyledi. Şanverdi, "Siirt'imizde 227 bin kovanımız, 3 bin 48 ton bal üretimimizle geçen yıl bir rekora imza atmış olduk. Bu yılki bereketli hasadımızla inşallah bunun çok daha üzerinde üretim elde edeceğiz" dedi.

Şanverdi ayrıca, Pervari bölgesinin kentteki en kaliteli balların üretildiği alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, ürünlerin tamamen doğal ve herhangi bir katkı maddesi içermediğini, 2004 yılından almış olduğumuz coğrafi işaretimize uygun şekilde üretildiğini kaydetti.

Kooperatif ve üreticilerin beklentileri

Pervari Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Bilen, izole bölgede 1300 sepet örme kara kovanı bulunduğunu ve bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu belirterek, "Organik olarak biz buradan yaklaşık 5 ton verim elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bal üreticisi Ramazan Gündüz ise ilkbaharda geldikleri yaylada uzun süren emeklerin ardından hasada başladıklarını, ürettikleri balın hiçbir katkı maddesi içermediğini vurguladı.

Çemikari Yaylasındaki bu hasat, Pervari balının doğal yapısını ve coğrafi işaretli marka değerini koruma çabalarının bir göstergesi olarak öne çıktı.

