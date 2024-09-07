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Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi

Cenevre'de İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 21:35
Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi

Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre şehrinde, Filistin'e destek vermek amacıyla bir gösteri gerçekleştirildi. Göstericiler, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Filistin için seslerini duyurmak üzere toplandı.

Palais Wilson'a Yürüyüş

Göstericiler, Cenevre Posta Merkezi'nin bulunduğu meydanda toplanarak, Cenevre Gölü kıyısındaki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'ne ev sahipliği yapan tarihi Palais Wilson binasına yürüyüş düzenlediler.

Ellerinde Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılar sonucunda meydana gelen sivil ve çocuk ölümlerine karşı tepkilerini dile getirdi. Gösteride, "Soykırımın durdurulması" ve "Ateşkes sağlansın" gibi taleplerde bulunuldu.

İsimlere Tepki ve Sloganlar

Katılımcılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik eleştirilerde bulunarak, onlara destek veren ülkeleri de protesto ettikleri sloganlar attılar. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlik, sonunda sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Cenevre Posta Merkezi'nin bulunduğu meydanda toplanan göstericiler, Cenevre Gölü kıyısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasına kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılara ve bunun sonucunda yaşanan sivil ile çocuk ölümlerine tepki gösterdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Cenevre Posta Merkezi'nin bulunduğu meydanda toplanan göstericiler, Cenevre Gölü kıyısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasına kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılara ve bunun sonucunda yaşanan sivil ile çocuk ölümlerine tepki gösterdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Cenevre Posta Merkezi'nin bulunduğu meydanda toplanan göstericiler, Cenevre Gölü kıyısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasına kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılara ve bunun sonucunda yaşanan sivil ile çocuk ölümlerine tepki gösterdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi...

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Cenevre Posta Merkezi'nin bulunduğu meydanda toplanan göstericiler, Cenevre Gölü kıyısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin bulunduğu tarihi Palais Wilson binasına kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılara ve bunun sonucunda yaşanan sivil ile çocuk ölümlerine tepki gösterdi.

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