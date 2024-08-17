Cenevre'de Filistin İçin Protesto Gösterisi

Cenevre'de İsrail Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre şehrinde, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı bir gösteri gerçekleştirildi. Cornavin Tren Garı'nda toplanan 100'den fazla kişi, Filistin milletine destek olmak amacıyla bir araya geldi.

Oturma Eylemi ve Tepkiler

Garda gerçekleştirilen oturma eylemi esnasında, protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini aştığını ve özellikle bebeklerin ölümüne dikkat çekerek büyük bir tepki gösterdi.

"Soykırım" ve Çocuk Ölümleri

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları "soykırım" olarak nitelendirerek, çocuk ölümlerinin son bulması talebiyle pankartlar açtı. Ayrıca, ölen çocukların anısını yaşatmak amacıyla yerlere bebek ayakkabıları ve oyuncaklar bıraktılar.

Yaklaşık bir saat süren bu eylem, herhangi bir olaya yol açmadan sona erdi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları protesto edildi. Cenevre'nin merkezindeki Cornavin Tren Garı'nda toplanan 100'ü aşkın kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.