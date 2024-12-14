Cenevre'de Filistin ve Lübnan İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışmak amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüş, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Place De Navigation Meydanı'nda toplanan eylemcilerin şehir merkezine doğru ilerlemesiyle başladı. Eylemciler, ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini gösterdi. Ancak bu eylemde hiçbir slogan atılmadı.

Eylemciler, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli ve Lübnanlıları anmak için mum ve meşale yakmayı tercih etti.

İsviçre vatandaşı Oana, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Filistinliler için mücadele etmek" amacıyla katıldığını belirtti. Oana, "Dünya Filistin'e yardım etmiyor, ancak etmeli. Bu çok üzücü. Sadece Noel'i kutlamak yerine herkes 'Filistinlileri düşünmeden neden Noel'i kutluyoruz' diye düşünmeli. Aynı şeyleri Lübnan için de hissediyorum." dedi.

Cezayir asıllı İsviçreli Yusef ise Lübnan ve Filistin halklarına destek için bu yürüyüşte bulunduğunu, "Onları, asla bitmeyen bu savaşta desteklemek için buradayım. Tüm dünyada barışın hakim olmasını umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Eylemcilerin yaklaşık iki saat süren yürüyüşü Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde sona erdi. Polis, yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yüzlerce kişi İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunun Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma için sessiz yürüyüş düzenledi. Place De Navigation Meydanı'nda toplanan eylemciler, şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Eylemciler İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli ve Lübnanlıları anmak için mum ve meşale yaktı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yüzlerce kişi İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunun Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma için sessiz yürüyüş düzenledi. Place De Navigation Meydanı'nda toplanan eylemciler, şehir merkezinde yürüyüş yaptı. Eylemciler İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli ve Lübnanlıları anmak için mum ve meşale yaktı.