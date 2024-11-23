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Cenevre'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Cenevre'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde eylemciler, sivil kayıplara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:34
Cenevre'de İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Cenevre'de Protesto

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ölümcül saldırıları protesto edildi. Göstericiler, Place de Neuve Meydanı'nda toplanarak şehir merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Sloganın Umutları

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, İsrail aleyhinde Fransızca, İngilizce ve Arapça sloganlar atarak seslerini duyurdu. Eylemciler, sivil kayıpların artmasına neden olan bu saldırıları kınadı.

Netanyahu Hedefte

Gösteriler sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine sloganlar atan katılımcılar, "Savaş suçlusu Netanyahu" yazılı dövizler taşıdı. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyulması çağrısında bulundular.

Destek ve Tepkiler

Yürüyüş boyunca güzergahtaki birçok bina, eyleme destek verirken, bir kişi göstericilere tepki gösterip üstlerine su attı. Protestonun sona ermesinin ardından, Filistin'de hayatını kaybedenler anmak amacıyla mumlar yakıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren yürüyüş, Plainpalais Meydanı'nda son buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ölümcül saldırıları protesto edildi....

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ölümcül saldırıları protesto edildi. Kentteki Place de Neuve Meydanı'nda toplanan eylemciler, şehir merkezinde yürüdü.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ölümcül saldırıları protesto edildi....

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ölümcül saldırıları protesto edildi. Kentteki Place de Neuve Meydanı'nda toplanan eylemciler, şehir merkezinde yürüdü.

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