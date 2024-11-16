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Cenevre'de KKTC'nin 41. Kuruluş Yılı Kutlaması

KKTC, 41. kuruluş yılını Cenevre'de düzenlenen resepsiyonla coşkuyla kutladı. BM temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 00:02
Cenevre'de KKTC'nin 41. Kuruluş Yılı Kutlaması

Cenevre'de KKTC'nin 41. Kuruluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir resepsiyon gerçekleştirildi. KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve eşi Ebru Köprülü ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, BM Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Büyükelçi Hakan Kıvanç, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve Azerbaycan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği geçici maslahatgüzarı Rovshan Safarov gibi önemli isimler katıldı.

Köprülü'den Önemli Mesajlar

Köprülü, katılımcılara teşekkür ederek, "Genç Cumhuriyetimizin 41. kuruluş yıl dönümünü bu yıl da büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutluyoruz. KKTC bu noktaya kolay gelmedi. Kıbrıs Türk halkı ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük bir mücadelesiyle bu günlere kadar geldik." dedi.

Ayrıca, KKTC'nin önünde daha zorlu ve uzun bir sürecin olduğunu vurgulayan Köprülü, "Ülkemize uygulanan bu haksız izolasyon, ilelebet mutlaka devam etmeyecektir. Bugüne kadar nasıl ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi ve manevi olarak koşulsuz desteğiyle gelebildiysek, önümüzdeki dönemde de yine bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. İnşallah KKTC'nin ileriki dönemlerde uluslararası camia içerisinde hak ettiği yeri alacağından şüphem yok." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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