Cenevre'deki Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı İkinci Günüyle Devam Ediyor

Cenevre'deki gayriresmi Kıbrıs toplantısının ikinci gününde, BM Genel Sekreteri Guterres görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:02
Cenevre'deki Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı İkinci Günüyle Devam Ediyor

Cenevre’de, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi Kıbrıs toplantısının ikinci günü başladı.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen bu önemli toplantıda, Kıbrıs meselesine dair geleceğe yönelik bir yol haritası belirlenmesi amaçlanıyor. Toplantıya Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere temsilcileri de katılıyor.

Toplantı, Guterres’in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile yaptığı bireysel görüşmelerle başladı. Her bir heyet başkanına, Guterres ile ikili toplantılarda toplam beş kişi eşlik ediyor.

Sonrasında, TSİ 13.30’da BM Cenevre Ofisi’nde tüm tarafların katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlenecek. Bu toplantının TSİ 16.30’da sona ermesi bekleniyor. Açılış konuşmasının ardından tarafların temsilcileri sırayla söz alacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, BM Cenevre Ofisi'nde bir basın toplantısı düzenleyecekken, Guterres’in ise görüşmeler sonrası basın toplantısı yapması beklenmiyor.

Taraflar Arasında Ortak Zemin Yok

Kıbrıs’taki taraflar arasında ortak bir zemin bulunmaması, resmi müzakerelerin başlamasını engelleyici bir faktör olarak öne çıkıyor. Türk tarafı, özellikle Ekim 2020’de KKTC‘de Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, ‘egemen eşitlik ve Kıbrıs’ta iki devletin işbirliğine dayalı çözüm’ tezini savunuyor. Bu bağlamda, Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda egemen eşitlik ve eşit statü talebinin öncelikle kabul edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu görüş, Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililer tarafından uluslararası muhataplara aktarılmaya devam ediyor. Öte yandan, Kıbrıs Rum kesimi temsilcileri, iki toplumlu, iki kesimli ve iki kurucu devletli federasyon modelini savunma ısrarlarını sürdürüyor. Ancak, Türk tarafının iyi niyeti ve yapıcı yaklaşımına rağmen, Rum kesiminin bu çözüm modeline olan direnci eleştiriliyor.

Kıbrıs Türk tarafının öncelikli olarak işbirliğine odaklanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişi unutma ve ileriye bakma gerekliliğine vurgu yaptı. Tatar, Türkiye’nin destekleyici rolünün öneminden ve Guterres’in Kıbrıs sorununa dair daha fazla çaba göstermesi gerektiğinden de bahsetti.

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