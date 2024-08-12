Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cenevre Müzakereleri: Sudan'daki Çatışmalar Süreçte Belirsizlikler Barındırıyor

Sudan'daki iç savaşın sona ermesi için yapılacak Cenevre Müzakereleri belirsizliğini koruyor. Mücadele eden taraflar arasında çözüm umutları azaldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:03
Cenevre Müzakereleri: Sudan'daki Çatışmalar Süreçte Belirsizlikler Barındırıyor

Cenevre Müzakereleri ve Sudan'daki İç Savaş

Sudan'da 16 aydır devam eden iç savaşın sona ermesi için ABD tarafından düzenlenmesi planlanan Cenevre Müzakereleri, 14 Ağustos'ta İsviçre'de gerçekleştirileceği belirtilse de, başlaması konusunda belirsizlik sürüyor.

Sudan Hükümeti'nin Müslakara üzerine İtirazları

Sudan hükümeti, yeni bir müzakere platformuna gerek olmadığını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözlemci olarak katılma isteğine de itiraz etti. Hükümet ayrıca, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki geçmiş anlaşmalara bağlı kalınması gerektiği görüşünde, ABD'nin isyancı milisleri Cidde Bildirgesi'ni uygulamaya zorlama konusunda kararlı olmadığını iddia etti.

Tom Perriello’nun Açıklamaları

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, Cenevre görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Sudan'da şiddeti durdurma konusunda cesur çabalar göstereceğiz" dedi. Perriello, HDK'nın toplantıya katılmayı taahhüt ettiğini ancak yeni bir müzakereye katılma koşullarının sağlanmadığı durumlarda resmi arabuluculuk yapılamayacağını vurguladı.

Uluslararası Önlemler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan ordusu ve HDK'yi Cenevre müzakereleri için davet ettiğini ve bu sürecin Suudi Arabistan ile birlikte yürütüleceğini belirtti. Müzakerelerde ayrıca Afrika Birliği, Mısır, BAE ve BM'nin gözlemci olarak yer alacağı aktarıldı.

Cidde Bildirgesi ve Çatışmalara Etkisi

Sudan'daki çatışmalar, Suudi Arabistan'da imzalanan Cidde Bildirgesi ile durdurulmaya çalışılmıştı. Ancak, ordu ve HDK arasında süregelen ateşkes ihlalleri, müzakerelerde belirsizlik yaratarak yeni çatışmalara sebep oldu.

Sudan'daki Savaş ve İnsan Hakları Krizi

Öte yandan, Sudan'da devam eden iç savaş sonucu 18 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği, 10 milyon insanın yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bildiriliyor. Bu koşullar altında, Sudan halkının geleceği için uluslararası müzakere ve çözüm çabaları büyük bir önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak