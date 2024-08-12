Cenevre Müzakereleri: Sudan'daki Çatışmalar Süreçte Belirsizlikler Barındırıyor

Cenevre Müzakereleri ve Sudan'daki İç Savaş

Sudan'da 16 aydır devam eden iç savaşın sona ermesi için ABD tarafından düzenlenmesi planlanan Cenevre Müzakereleri, 14 Ağustos'ta İsviçre'de gerçekleştirileceği belirtilse de, başlaması konusunda belirsizlik sürüyor.

Sudan Hükümeti'nin Müslakara üzerine İtirazları

Sudan hükümeti, yeni bir müzakere platformuna gerek olmadığını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözlemci olarak katılma isteğine de itiraz etti. Hükümet ayrıca, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki geçmiş anlaşmalara bağlı kalınması gerektiği görüşünde, ABD'nin isyancı milisleri Cidde Bildirgesi'ni uygulamaya zorlama konusunda kararlı olmadığını iddia etti.

Tom Perriello’nun Açıklamaları

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, Cenevre görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Sudan'da şiddeti durdurma konusunda cesur çabalar göstereceğiz" dedi. Perriello, HDK'nın toplantıya katılmayı taahhüt ettiğini ancak yeni bir müzakereye katılma koşullarının sağlanmadığı durumlarda resmi arabuluculuk yapılamayacağını vurguladı.

Uluslararası Önlemler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan ordusu ve HDK'yi Cenevre müzakereleri için davet ettiğini ve bu sürecin Suudi Arabistan ile birlikte yürütüleceğini belirtti. Müzakerelerde ayrıca Afrika Birliği, Mısır, BAE ve BM'nin gözlemci olarak yer alacağı aktarıldı.

Cidde Bildirgesi ve Çatışmalara Etkisi

Sudan'daki çatışmalar, Suudi Arabistan'da imzalanan Cidde Bildirgesi ile durdurulmaya çalışılmıştı. Ancak, ordu ve HDK arasında süregelen ateşkes ihlalleri, müzakerelerde belirsizlik yaratarak yeni çatışmalara sebep oldu.

Sudan'daki Savaş ve İnsan Hakları Krizi

Öte yandan, Sudan'da devam eden iç savaş sonucu 18 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği, 10 milyon insanın yerinden edildiği ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bildiriliyor. Bu koşullar altında, Sudan halkının geleceği için uluslararası müzakere ve çözüm çabaları büyük bir önem taşımaktadır.