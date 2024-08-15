Cenevre Müzakereleriyle Barış Umudu: Sudan'daki Çatışmaların Sonlanması İçin Yeni Adımlar

Cenevre'de Sudan İçin Umut Işığı

Sudan'da 16 aydır devam eden iç savaş, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ordu arasında yaşanıyor. Barış görüşmeleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde resmi olarak başlarken, dikkat çeken bir durum; ordu temsilcisinin görüşmelere katılmaması oldu.

ABD'nin Rolü ve İlgisi

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, sosyal medya platformu X üzerinden sürecin detaylarını paylaştı. Cidde Süreci'ne dayanarak, uluslararası ortaklarla birlikte hayat kurtarmaya yönelik somut sonuçlar elde etmeye odaklandıklarını ifade etti.

Cidde Süreci ve Barış Anlaşmaları

13 Ağustos'ta Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cidde'de varılan mutabakatın önemine dikkat çekerek, ordu ve HDK arasında kalıcı bir barış sağlanması gerektiğini vurguladı. Ancak, HDK ile ordunun arasındaki derin görüş ayrılıkları ve operasyonlar, barış sürecini karmaşık hale getiriyor. Ordunun, Cidde görüşmelerinde HDK'nin ihlallerine tepki olarak geri çekildiği biliniyor.

Yardım Çağrısı ve Uluslararası Destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 14 Ağustos'ta Cenevre'de düzenlenecek müzakerelere her iki tarafı da davet etti. Görüşmelerin başarıya ulaşabilmesi için uluslararası işbirliklerinin yanı sıra, insani yardımların sürdürülmesi de büyük önem taşıyor.

Sudan'daki Savaşın Son Durumu

Sudan'da 30 yıllık yönetimin sona ermesinin ardından, HDK ve ordu arasında yaşanan çatışmalar, ülkenin pek çok bölgesinde can almaya ve yerinden etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletlere göre, yaklaşık 18,800 kişi bu çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda.