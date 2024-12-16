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Çengel-11 Operasyonlarında 40 Bin Litreden Fazla Sahte Alkol Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çengel-11 operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte alkol yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 08:50
Çengel-11 Operasyonlarında 40 Bin Litreden Fazla Sahte Alkol Ele Geçirildi

Çengel-11 Operasyonlarında Büyük Başarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde jandarma ekiplerince düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Detaylı Bilgilendirme

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bu operasyonların gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toplum Sağlığını Koruma Vurgusu

Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." diyerek, sahte alkole karşı 81 ilde gerçekleştirilen Çengel operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Önemli Bir Başarı

Son 10 gün içinde düzenlenen operasyonlarda sahte alkol imalatı yapan 85 şüphelinin yakalanmasının yanı sıra, ele geçirilen 40 bin 388 litre alkol ile ilgili detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, bu operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarma ekiplerini tebrik etti.

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