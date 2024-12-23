Çengel-13 Operasyonları: 10,600 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Çengel-13 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol imalatçılarına yönelik düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında 10,600 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Devam Eden Mücadele

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sahte alkol imalatçılarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Operasyonlar, ülke genelinde 81 ilde jandarma tarafından gerçekleştirilmekte.

Halkın Desteği Önemli

Son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 10,600 litre sahte alkol ve etil alkol tespit edildi. Yerlikaya, bu tür sahte alkol üretiminde bulunduğu belirlenen 37 şüpheli hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını değerlendirdi.

Toplum Sağlığı İçin İş Birliği Çağrısı

Ali Yerlikaya, toplumun sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı yürütülen mücadelede, halkın duyarlılığının büyük önem taşıdığını belirtti. "Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım" diyerek vatandaşları bu konuda aktif olmaya davet etti.

Tebrik Mesajı

Bakan, Cumhuriyet başsavcılıklarına, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına ve il jandarma komutanlıklarına da teşekkür ederek, yürütülen çalışmaları desteklediğini ifade etti.