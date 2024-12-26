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Çengel-14 ve Çengel-15 Operasyonlarında 136 Bin 904 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çengel-14 ve Çengel-15 operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkolün ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 08:47
Çengel-14 ve Çengel-15 Operasyonlarında 136 Bin 904 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte içki imalatçılarına karşı gerçekleştirilen "Çengel-14 ve Çengel-15" operasyonlarında toplam 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkolün ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 21 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiğini belirtti.

Sosyal Medya Üzerinden Talepler

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sahte içki üreticilerine karşı mücadelenin halkın desteğiyle yürütüldüğünün altını çizerek, vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye davet etti.

Çengel-14 Operasyonu Detayları

Jandarma tarafından gerçekleştirilen "Çengel-14" operasyonunda, 77 bin 495 litre sahte içki ve etil alkol ile 4 bin 679 sahte bandrol ele geçirildi. Bu operasyonda 9 yasa dışı imalathane tespit edilirken, 73 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi.

Çengel-15 Operasyonu Detayları

Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen "Çengel-15" operasyonu kapsamında ise 44 bin 796 litre etil alkol, 14 bin 613 litre sahte içki, 10 bin 391 sahte bandrol, 5 bin 347 alkol aroması ile pek çok boş şişe ve etiket ele geçirildi ve 12 yasa dışı sahte içki imalathanesi de deşifre edildi.

Vergi Kaybının Önlenmesi

Çengel-15 operasyonunda sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 206 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda, yaklaşık 74 milyon lira tutarında vergi kaybının önüne geçildi." dedi. Bakan, operasyonlarda görev alan jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.

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Çengel-14 ve Çengel-15 Operasyonlarında 136 Bin 904 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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