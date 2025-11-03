Cengiz Aytmatov Enstitüsü’nden 'Ulu Bozkırın Ruhu' Sergisi İstanbul'da Açıldı

Cengiz Aytmatov Enstitüsü İstanbul'da "Ulu Bozkırın Ruhu" Sergisini Açtı

Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayelerinde düzenlenen "Ulu Bozkırın Ruhu - Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov’u Anıyor" adlı resim sergisi, törenle ziyaretçilere açıldı.

Katılımcılar ve Açılış Töreni

Açılış, İstanbul Beşiktaş'taki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcıları İlyas Topsakal ve Mevlüt Karakaya, Cengiz Aytmatov’un oğlu Eldar Aytmatov, serginin küratörü Sakit Memmedov, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, eserleri sergilenen sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi İçeriği ve Ziyaret Bilgisi

Sergide, Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen 16 ressamın toplam 105 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 9 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Konuşmalar

Açılışta söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bugün Türk sanatını gözlerimizle görüyoruz ve temaşa ediyoruz. Sadece Türkiye’deki Türklerin değil, dünyada yaşayan bütün Türk halklarından sanatçılarımızın eserleri bunlar. Sanat dediğimiz şey, insanın en üstün vasfı. Belki de inananlar için Allah’ın insandaki en güzel yansıması. Bu müzik olur, resim olur, başka bir şey olur. İnsanın içini insanlara gösterme tekniği, Allah’ın insana verdiği en güzel yer. O yüzden biz Türk milliyetçileri, doğduğumuzdan beri Türk sanatının çok üstün olduğuna inanırız. Ama bir türlü hem Türkiye’nin hem dünyadaki o sıkıntılı günlerden dolayı sanatımızı, o güzelliğimizi, estetiğimizi, yeteneğimizi on yıllardır bir türlü gösteremedik ama biliyoruz ki o bizim insanımızda, bizim ressamımızda, bizim müzikçimizde, bizim tınımızda yaşıyor ve bunu bugün temaşa ediyoruz. Yaklaşık 16 ülkeden gelen sanatçılarımızın 11 tanesi burada. Eserleri farklı ülkelerden buraya taşıyıp göstermek çok büyük bir iş."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise konuşmasında, "Bugün burada bozkırın kadim sesini Cengiz Aytmatov’un izinde ressamların fırçasında yeniden hissetmek için bir aradayız. Aytmatov’un hikayelerinde hayat bulan o engin bozkır, şimdi sanatın diliyle, renklerin, duyguların gücüyle karşımızda duruyor. Bu sergi yalnızca bir anma değil, Türk dünyasının ortak hafızasına, kültürel birliğine ve ruhuna duyulan derin bir özlemin ifadesidir" ifadelerini kullandı.

Ortak Türk Alfabesi ve "Cemile"

Etkinlikte ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yakın dönemde hayata geçirilen 34 harfli Ortak Türk Alfabesi ile hazırlanıp basılan ilk eser olma özelliğini taşıyan Cengiz Aytmatov’un "Cemile" adlı kitabı tanıtıldı. İlyas Topsakal, bu adımı "Cengiz Aytmatov Enstitüsü olarak Ortak Türk Alfabesi ile yaptığımız dünyadaki ilk eser olarak anılacak" sözleriyle dile getirdi.

Törenin Sonu ve Sergi Ziyareti

Protokol konuşmalarının ardından teşekkür belgesi ve nişan takdimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezdi.

