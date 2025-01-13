Cengiz Günay, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Destek Verdi

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı. Bu önemli organizasyon, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçılara ve sanatçılara eserlerini sunma fırsatı veriyor.

Oylamanın Önemi

Oylama, Türkiye'nin görsel hikaye anlatıcılığını teşvik ederek, toplumda sanata olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Günay, bu tür etkinliklerin, yerel üretimi ve sanatı desteklemede kritik rol oynadığını vurguladı.

Cengiz Günay, Anadolu Ajansı'nın bu yılki oylamasına katılımının hem Tekirdağ hem de ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdığını belirterek, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Etkinliğin sonuçları merakla bekleniyor ve katılımcıların eserleri, sosyal medyada da geniş yankı buluyor.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.