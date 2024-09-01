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Cenin Belediyesi: İsrail Saldırılarının Ekonomik Zararı 135.2 Milyon Dolar

Cenin Belediyesi, İsrail saldırılarının kente verdiği zararın 135.2 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:04
Cenin Belediyesi: İsrail Saldırılarının Ekonomik Zararı 135.2 Milyon Dolar

Cenin Belediyesi: İsrail Saldırılarının Ekonomik Zararı 135.2 Milyon Dolar

Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi, İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırılarının ekonomik etkisini değerlendirdi. Başkana göre, bu saldırıların kentte yol açtığı zarar yaklaşık 500 milyon şekel (yaklaşık 135.2 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor.

Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskınların beşinci gününde de devam ederken, kent merkezindeki ana yolların kazındığı bildirildi. Ayrıca, İsrail’e bağlı iş makineleri Filistinlilere ait dükkanları da tahrip etti.

Yıkımın Boyutları

Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi, gerçekleşen yıkımı "deprem" olarak tanımlayarak, "Maddi düzeyde işgal araçlarının altyapıya verdiği zarar çok büyük. En büyük kayıp ise şehitlerin canıdır," açıklamasında bulundu.

Ekonomik Felç ve İhtiyaçlar

Saldırıların kamusal ve ekonomik hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ubeydi, kuşatma nedeniyle temel malzeme eksikliğinin yaşandığını vurguladı. "İşgalciler tarafından tahrip edilen yerleri restore etmek için büyük çaba gerekecek," dedi.

Acil Durumlarda Zorluklar

İbni Sina Hastanesi'nde çalışan Hazim Mutavvif, İsrail askerlerinin yol kesimleri nedeniyle acil durumlara ulaşmanın zorlaştığını belirtti. "Cenin kent merkezi çatışma bölgelerinden uzak olmasına rağmen yine de zarar görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Geçmiş Saldırılar ve Güncel Durum

İsrail, 28 Ağustos tarihinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına yoğun bir saldırı başlatmıştı. O tarihten bu yana 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise İsrail askerleriyle yaşanan çatışmalarda en az 672 Filistinlinin öldüğü bildirilmektedir.

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