Cenin'de Elektrik Kesintisi: İsrail Saldırıları Sürüyor

Cenin'de Elektrik Kesintisi ve Altyapıda Tahribat

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti, İsrail ordusunun iki gündür süren saldırıları nedeniyle zor günler yaşıyor. Dünden itibaren devam eden baskınlar sırasında, elektrik hatlarının tahrip edilmesi sonucu kentin üçte birinde ve mülteci kampının tamamında elektrik kesintisi yaşanıyor.

Cenin Belediyesi'nden Açıklama

Cenin Belediyesi Enformasyon ve Halkla İlişkiler Müdürü Beşir Matahan, AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıların büyük tahribatlara yol açtığını belirtti. Matahan, elektrik ve su şebekesinin yanı sıra kanalizasyon hatlarının da tamamen tahrip edildiğini ifade etti.

Saldırının Sonuçları

Matahan, İsrail ordusuna ait buldozerlerin Cenin kenti ve mülteci kampında yaptığı tahribatları vurgulayarak, mülteci kampının tamamında, kentin ise üçte birinde elektriklerin kesildiğini aktardı. Ayrıca, Batıha ve Nesim meydanlarının da yıkıldığını ve caddelerin araç trafiğine kapandığını kaydetti.

Yangın ve Müdahale Zorluğu

Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evde çıkan yangına ilişkin bilgi veren Matahan, İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sivil savunma ekiplerinin yangına müdahale edemediğini dile getirdi. Aynı zamanda kamptan ayrılmayı başaran bazı ailelerin çevre köylerdeki akrabalarının yanına sığındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Zorlaştırdığı Müdahaleler

Matahan, Cenin'in farklı bölgelerinde konuşlanan İsrail askerlerinin, belediye, sivil savunma ve ambulans ekiplerinin hareketlerini kısıtladığını belirterek, tedaviye ihtiyaç duyan yaşlılar ile hastaların tahliyesine izin verilmediğini vurguladı.

Kaybedilen Hayatlar

Cenin şehrinde ve mülteci kampında yapılan baskınlarda, dün sabah itibarıyla 5 Filistinli hayatını kaybetmişti. Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, İsrail'in saldırılarının Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya genişletmeye çalıştığını ifade etti. Ebu Rubb, Cenin, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin son dönemde 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarda göze çarpan bir artış yaşanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.