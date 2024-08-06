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Cenin'de İki Aracın Bombalanması: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'de İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı. Bir dizi baskın sonrası bölgeden çekildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:13
Cenin'de İki Aracın Bombalanması: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'de Gerilim Tırmanıyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kenti üzerinde gerçekleştirdiği yoğun saldırılar sonucunda, 4 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Hava Saldırısının Ayrıntıları

Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, Eş-Şarki Mahallesi'nde iki araca yönelik düzenlenen saldırıda, bir insansız hava aracının (İHA) görevi doğrultusunda bombaların bırakıldığı bildirildi. Olayın ardından, Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman çatışma ve patlama sesleri duyulmaya başlandı.

Askeri Operasyon ve Altyapıya Zarar

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri kuşattı ve kentin farklı mahallelerine baskınlar düzenledi. Askeri buldozerler, hem kentte hem de mülteci kampındaki altyapıya büyük zarar verdi.

Baskının Sonuçları

Saldırının ardından 20 saat süren baskınların ardından İsrail ordusu, Cenin kentinden ve mülteci kampından çekilme kararı aldı. Bir önceki gün gerçekleştirilen baskınlarda da 5 Filistinli yaralanmıştı. Gelişmeleri Yakından İzlemeye Devam Ediyoruz.

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