Cenin'de İsrail Askeri Aracının Ezdiği Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'de İsrail ordusuna ait askeri aracın ezdiği 32 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:22
Cenin'de İsrail Askeri Aracının Ezdiği Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde, İsrail ordusuna ait askeri aracın ezmesi sonucu bir Filistinlinin öldüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ahmed Fethi Ahmed Salah'ın Ed-Dahiliyye Kavşağı yakınlarında motosikletiyle seyir halindeyken kaza yaptığı belirtiliyor.

Ağır yaralanan Salah, İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı fakat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu olay, son 49 günde Cenin'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısını 31'e yükseltti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının ardından Batı Şeria genelinde Filistinlilere yönelik şiddeti artırdı. 21 Ocak'ta Cenin'e başlatılan saldırılar ile Tubas ve Tulkerim vilayetleri de dahil olmak üzere çevre beldelere ve mülteci kamplarına yönelik kuşatma uygulandı. Bu gelişmeler, İkinci İntifada'dan bu yana Batı Şeria'ya tanklarla yapılan ilk giriş olarak kayıtlara geçti.

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