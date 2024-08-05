Cenin'de İsrail Askerlerinden Baskın

Cenin Kenti'nde Baskınlar Devam Ediyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine bir baskın düzenledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri, bölgede bir döviz bürosunu kuşatarak içeride arama gerçekleştirdi.

Baskınların Arka Planı

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Ölü Sayısı Artıyor

İşgal altındaki bölgelerde, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail askerleri ve İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılarda 604 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, uluslararası alanda endişeleri artırıyor.