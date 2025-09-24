Cenin'de İsrail Baskını: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Öldü

Cenin'in güneyindeki Anza'da düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Ahmed Cihad Berahime yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:49
Cenin'de İsrail Baskını: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Öldü

Cenin'de Baskın: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Yaşamını Yitirdi

Olayın Detayları

Filistin haber ajansı WAFA'nın, Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde bulunan Anza beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında belde sakinlerine ateş açıldığı ve açılan ateş sonucu yaralanan Ahmed Cihad Berahime (19)'nin Filistin Kızılayına bağlı ekiplerce hastaneye kaldırıldığı, burada yaşamını yitirdiği bildirildi.

Baskınların Yayılması ve Etkileri

İsrail askerlerine bağlı birlikler, sabah saatlerinden itibaren Anza beldesine yönelik baskın sırasında kent merkezindeki ana kavşağı trafiğe kapattı. Ayrıca Cenin kentinin güneyinde yer alan Yebud, Sanur, Ümm Dar ve birkaç başka beldeye eş zamanlı baskınlar düzenlendiği, askerlerin bu yerlerde Filistinlilerin evlerinde arama yaptığı aktarıldı.

Olayla ilgili olarak WAFA ve Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aktarılan bilgiler doğrultusunda gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

