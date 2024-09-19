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Cenin'de İsrail Ordusunun Baskınında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'in Kabatiya beldesinde İsrail ordusunun düzenlediği baskında 5 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 23:02
Cenin'de İsrail Ordusunun Baskınında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'de Gelişen Olaylar

İsrail ordusu, Cenin'in Kabatiya beldesine düzenlediği operasyon sonucunda 5 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin yaralandığını bildirildi.

Olayın Detayları

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail askerleri Kabatiya'daki bir evi kuşattı. Burada bulunan özel kuvvetler, kuşatılan eve ateş açtı ve roket kullandı. Bu saldırı sonucunda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Saldırı anına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin ölen Filistinlilerin naaşlarını sürükleyerek dışarı çıkardığı görüldü. Ayrıca, bir cesede tekme atarak aşağı attıkları görüntülendi.

Olaylara tanıklık edenler, kuşatma altındaki evin yakınında ve okulun çevresinde gerçek mermilerin kullanıldığını ifade etti. Bu çatışmalar sırasında 8 kişi mermiyle, bir askeri aracın kamu aracına çarpması sonucu ise 2 kişi yaralandı. Okul çevresinde göz yaşartıcı gaz kullanımı, öğrenciler arasında panik ve boğulma tehlikesine yol açtı.

Filistin Kızılayı'nın Açıklamaları

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin kuşatılan eve ulaşmasına engel olduğunu açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla bir araca düzenlediği saldırıda da bir kişi öldü, biri çocuk olmak üzere iki kişi yaralandı.

Bu olaylar, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artış gösteren baskınların ve saldırıların bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

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