Cenin'de İsrail Saldırısı: 7 Filistinli Öldü, 35 Yaralı

Cenin'de İsrail Hava Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin ölümüne ve 35 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 7 Filistinlinin cenazelerinin İbn-i Sina, Emel ve Şifa hastanelerine nakledildiği belirtildi. Yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

İsrail Ordusu Açıklama Yaptı

İsrail ordusundan gelen bilgilere göre, ordunun ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na 'Demir Sur' adı verilen bir saldırı başlattı. İzleyen günlerde, bu saldırıların süreceği belirtildi.

Baskın ve Askeri Sevkiyatlar

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Cenin'e yönelik saldırıların İsrail 'güvenlik kabinesi' tarafından onaylandığı duyuruldu. AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin kampta baskın düzenlediğini, bu esnada saldırı sirenlerinin çaldığını ifade etti.

Tanıklar, İsrail ordusunun kampa askeri sevkiyat yaptığını ve İHA’ların iki ayrı noktayı hedef aldığını aktardı. Cenin’deki Filistinlilerin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, baskına askerlerin yanı sıra paletli buldozerlerin de katıldığı gözlemlendi.