Cenin'de İsrail Saldırısı: 73 Yaşındaki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin'deki Saldırısında Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun işgali altında bulunan Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleşen saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. 21 Ocak'tan bu yana devam eden saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Trajik Olay

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, 73 yaşındaki Velid Muhammed Ali Lehluh'un, Cenin Mülteci Kampı'nda açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Filistin devlet televizyonunun aktardığına göre, Lehluh, kamp içerisindeki evini kontrol etmek ve ihtiyacı olan bazı eşyaları almak için gittiği sırada İsrail keskin nişancıları tarafından hedef alınarak vurulmuştur.

Cenin'de Yaşanan İnsani Kriz

Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik gerçekleştirilen saldırılar, 13 gündür kesintisiz olarak devam etmekte. Bu süre zarfında bölgedeki ölü sayısı artarken, çok sayıda kişi de yaralandı. Tansiyonun yükseldiği bu dönem, yerel halk için büyük bir insani kriz oluşturmuş durumda.

Yaşanan bu trajik olaylar, bölgedeki gerginliğin ne denli arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.