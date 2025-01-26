Cenin'de İsrail Saldırısında Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

Cenin'de Saldırılar Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak tarihinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli, hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki Abdulcevad Yasir Muhammed Gul, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Salı Günü Vuruldu

WAFA'nın haberine göre, Gul, 21 Ocak Salı günü, Cenin Mülteci Kampı'nın Ceberiyyat Mahallesi’nde düzenlenen bir baskında vurulmuş, ağır yaralı olarak Ramallah'taki İstişari Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail'in Cenin Saldırıları

21 Ocak'tan itibaren İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı 16'ya yükseldi. Saldırılar sırasında 15 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 50 kişi de yaralandı. Gazze'de sağlanan ateşkesin 19 Ocak tarihinden sonra, 21 Ocak Salı günü Cenin'e 'Demir Duvar' adı altında saldırılar başlamıştı.

İsrail ordusunun bu sürede Cenin kenti ve mülteci kampında gerçekleştirdiği saldırılar, bölgenin ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zararlar vermekte ve birçok evin yıkılmasına neden olmaktadır.