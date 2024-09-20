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Cenin'deki Baskında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Kabatiya beldesinde düzenlediği operasyonda 2 Filistinliyi öldürdü.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 03:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 03:58
Cenin'deki Baskında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'deki Çatışma: İki Filistinli Öldürüldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesine düzenlediği baskında iki Filistinli yaşamını yitirdi. Bu olay, devam eden çatışmaların bir parçası olarak kaydedildi.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından kuşatılan evde bulunan iki Filistinlinin cenazesinin alındığını belirtti. Olayın ardından, görgü tanıkları, İsrail ordusunun Kabatiya beldesindeki araçlarını ve askerlerini çektiğini bildirdi.

İlk Baskın ve Sonuçları

Daha önce, İsrail ordusu, Kabatiya beldesinde Filistinlilere ait bir evi kuşatarak ateş açmış ve roket kullanmıştı. Bu saldırı sonucunda üç Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin resmi kaynaklarının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 5,750 kişi yaralanmış ve 10,700'den fazla kişi gözaltına alınmıştır. Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve baskınların artış gösterdiği bildirilmektedir.

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