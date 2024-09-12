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Cenin'deki İsrail Saldırıları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Cenin'de İsrail'in saldırıları sonrası tahribat, halkın sağlıklı yaşam sürmesini engelliyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:00
Cenin'deki İsrail Saldırıları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Cenin'de İsrail Saldırıları ve Tahribat

Cenin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan ve son dönemde İsrail ordusu tarafından hedef alınan bir şehir konumundadır. Caroline Willemen, bu bölgedeki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hayatın Normale Dönüşü Zorlaşıyor

Willemen, saldırıların yol ve su şebekelerine verdiği zararın, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Cenin'in doğusundaki alanlarda ve mülteci kampları çevresinde hayat şartlarının zorluğunu vurguladı.

Güvensizlik Ortamı

Son 9 günde yaşanan yoğun saldırıların ardından, insanların sağlık hizmetlerine erişiminde ciddi güçlükler olduğunu kaydetti. Willemen, insanların sokaklara çıkmaktan korktuğunu ve eczanelerin sık sık kapalı kaldığını ifade etti.

Yeni İnsani İhtiyaçlar Ortaya Çıkıyor

Diğer yandan, Willemen, savaş sürecinde yeni insani ihtiyaçların oluştuğunu ve ilaç, bebek maması gibi taleplerin arttığını söyledi. Cenin'deki yaralılar ve sağlık çalışanlarına sağlanan destekler ile psikolojik ilk yardım çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İsrail'in Kapsamlı Saldırıları

İsrail, 28 Ağustos'tan itibaren Cenin, Tulkerim ve Tubas gibi şehirlerde yoğun saldırılara başlamıştı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılar artış göstermiştir.

Bu çerçevede, toplamda 699 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Willemen, bu saldırılar sonrasında hayatın normale dönmesinin oldukça zor olduğunu açıkladı.

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