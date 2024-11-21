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Cenin'deki İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin kentindeki saldırılarında son 48 saatte 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda yoğun tahribat yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:06
Cenin'deki İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin Saldırıları Sonucu 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde, İsrail ordusunun düzenlediği yoğun saldırılarda son iki günde 9 Filistinli öldü. Ordudan yapılan resmi açıklamada, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet ile sınır muhafızlarının son 48 saatte kente gerçekleştirdiği operasyonlar detaylandırıldı.

Saldırıların Ayrıntıları

Açıklamada, son 48 saat içerisinde düzenlenen havadan saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, ateş açılması sonucu ise 6 kişinin öldüğü belirtildi. İsrail güçlerinin, Cenin'deki operasyonlar sırasında 4 patlayıcı atölyesi ve yollara döşenmiş patlayıcıları imha ettiği ifade edildi.

Gözaltılar ve Tahribat

Saldırılar sırasında bazı silahların bulunduğu, aranan bazı kişilerin gözaltına alındığı iddiaları da yer aldı. Ancak İsrail güçlerinin herhangi bir kayıp vermediği bildirildi.

İsrail, 19 Ekim tarihinde Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılar düzenlemeye başlamış, bu baskınlarda 8 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 19 kişi de yaralanmıştı. Sonuç olarak, bölgeden dün geç saatlerde çekilme kararı alındı.

Altyapıya Verilen Zarar

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği baskınlar sırasında, Cenin kentinde birçok evin yakıldığı ve yıkıldığı; altyapının da ciddi şekilde tahrip edildiği aktarılmıştır. 4 kilometre uzunluğundaki su ve kanalizasyon şebekelerinin doğrudan hedef alındığı belirtildi. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede, çok sayıda Filistinli gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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