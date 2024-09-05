Cenin'deki Kuşatma: İsrail Ordusu Çatışmalara Sebep Oluyor

Cenin Valiliği, İsrail Ordusu Tarafından Kuşatıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Valiliği, İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, yaptığı açıklamada kuvvetlerin kuşattığı binaya ateş açtığını ve füzeler kullandığını bildirdi. Ebu Rubb, “İçerideyiz; silah ve çatışma sesleri geliyor. İşgal güçleri, bakanların basın toplantısı düzenlemesini engellemeye çalışıyor,” diye belirtti.

Bakanlar Basın Toplantısı İçin Hazırlanıyordu

Filistin hükümeti, bugün Cenin kentinde bazı bakanların katılımıyla Gazze ile ilgili bir basın toplantısı yapmayı planlıyordu. Ancak, İsrail güçlerinin bu durumu engellemeye yönelik çabaları dikkat çekiyor.

Bölgedeki Çatışmaların Sonuçları

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana Batı Şeria'da gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonlar sonucunda, Cenin'de 19, Tubas’ta 10, Tulkerim'de 7, El Halil'de ise 3 olmak üzere toplam 39 Filistinli hayatını kaybetti ve 130 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırılarda toplam 691 Filistinli yaşamını yitirdi.