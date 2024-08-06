Cenin'deki Ölümler: İsrail Askerleri İki Filistinliyi Daha Hayatını Kaybettirdi

Cenin'deki Son Olaylar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde iki Filistinliyi daha öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yayımladı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait Sivil İşler İdaresi tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, Kefer Kud beldesinde yaşanan olayda ölümlerin gerçekleştiği belirtildi.

Hayatını Kaybedenler

Öldürülen Filistinlilerin kimlikleri Velid Cemal Hüseyin ve Hızır Hüseyin Ebu Kutna olarak kaydedildi. Bu saldırıda ayrıca üç kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Önceki Günlerdeki Olaylar

Dün gece boyunca, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 4, Cenin'de 5 olmak üzere toplam 9 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bir askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişimi nedeniyle bir Filistinli gencin öldürüldüğü de iddia edildi.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridine karşı başlattığı saldırılarından bu yana, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemlendi.

7 Ekim'den bu yana, İsrail güçleri ve sivil yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 618 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli ise yaralandı.