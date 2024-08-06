Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cenin'deki Ölümler: İsrail Askerleri İki Filistinliyi Daha Hayatını Kaybettirdi

İsrail ordusunun Cenin'deki saldırılarında iki Filistinli can verdi. Gözaltı ve saldırılar artıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:11
Cenin'deki Ölümler: İsrail Askerleri İki Filistinliyi Daha Hayatını Kaybettirdi

Cenin'deki Son Olaylar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde iki Filistinliyi daha öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yayımladı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait Sivil İşler İdaresi tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, Kefer Kud beldesinde yaşanan olayda ölümlerin gerçekleştiği belirtildi.

Hayatını Kaybedenler

Öldürülen Filistinlilerin kimlikleri Velid Cemal Hüseyin ve Hızır Hüseyin Ebu Kutna olarak kaydedildi. Bu saldırıda ayrıca üç kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Önceki Günlerdeki Olaylar

Dün gece boyunca, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde 4, Cenin'de 5 olmak üzere toplam 9 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bir askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişimi nedeniyle bir Filistinli gencin öldürüldüğü de iddia edildi.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridine karşı başlattığı saldırılarından bu yana, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemlendi.

7 Ekim'den bu yana, İsrail güçleri ve sivil yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırılarda toplamda 618 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli ise yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir