Cenin'deki Saldırıda Yaralanan 15 Yaşındaki Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırısı Sonrası Trajedi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik düzenlediği hava saldırısında yaralanan 15 yaşındaki Filistinli çocuk, hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Ziyauddin Sebaine isimli çocuğun, iki hafta önce gerçekleşen bu saldırıda ciddi yaralar aldığı ifade edildi.

İsrail Ordusunun Cenin'e Saldırıları

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Cenin'e "Demir Duvar" adını verdiği bir askeri operasyon başlattı. Bu operasyon, zamanla Tulkerim ve El-Faria Mülteci Kampı gibi bölgelere de yayıldı.

İsrail ordusu, 27 Ocak'ta Tulkerim'e yönelik baskınları genişletirken, 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti. Ancak bu süreçte, İsrail'in düzenlediği saldırılarda toplamda 56 Filistinli yaşamını yitirdi ve binlerce kişi yaralandı.

Son Durum

7 Ekim 2023'ten itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan çatışmalarda, toplam 917 Filistinli hayatını kaybederken, bu kişilerden 167'sinin çocuk olduğu belirtiliyor. Ayrıca, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Bu trajedi, bölgedeki çatışmaların bir sonucu olarak, hem sivil kayıpların hem de altyapıda meydana gelen tahribatın boyutlarını gözler önüne sermektedir.