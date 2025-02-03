DOLAR
36 -0,39%
EURO
36,92 0,88%
ALTIN
3.240,07 -0,45%
BITCOIN
3.438.850,37 2,36%

Cenin'deki Saldırılarda Hayatını Kaybeden 7 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenin'de İsrail güçlerine yönelik saldırılarda hayatını kaybeden 7 Filistinli, aileleriyle birlikte düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:51
Cenin'deki Saldırılarda Hayatını Kaybeden 7 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenin'de Saldırıların Ardından Cenaze Töreni

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği son saldırılarda hayatını kaybeden 7 Filistinli, bugün toprağa verildi. Cenazeleri, İbn-i Sina Araştırma Hastanesi'nden alınarak, Cenin Mülteci Kampı yakınındaki "Şehitler" kabristanına götürüldü.

Filistinli Gençlerin Acılı Aileleri

Cenaze sırasında aileleri tarafından kılınan namazın ardından, yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlandı. 16 yaşındaki Mutez'in annesi Neha Ebu Tabbih, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail güçlerinin saldırılar sırasında hayatını kaybedenlerin cenazelerini defnetmelerine engel olduğunu ifade etti. Neha, “Oğlum, 21 Ocak’ta camiden dönerken İsrail güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Daha 16 yaşındaydı ve okula gidiyordu,” dedi.

Defin Sırasında Sınırlamalar

Filistinli ilk yardım görevlisi Murad Humasiye, İsrail makamlarının, cenaze töreninin sadece aile üyeleriyle gerçekleştirilmesine izin verdiğini ve geniş bir katılım görmek istemediklerini belirtti. Cenazelerin ambulansta taşınarak defnedildiği bilgisi de aktarıldı.

Artan Saldırılar ve Kaybedilen Hayatlar

Cenin'deki saldırılarda yalnızca son 12 günde yitip gidenlerin sayısının 25 kişiye yükseldiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana başlayan çatışmalarda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 900’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail'in Cenin'deki Operasyonu

Cenin'e yönelik saldırılar, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra, 21 Ocak'ta İsrail ordusu tarafından "Demir Duvar" adı altında başlatılmıştı. Saldırılar sırasında bölgedeki ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zarar verilmekte, birçok ev ise yıkılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'deki Beninliler İstanbul'da Buluştu: Kültürel ve Ticari İlişkiler Gelişiyor
2
İstanbul'da Okul Çevrelerinde Asayiş Uygulaması Başlatıldı
3
Rusya, Suriye ile Tartus Üssü Üzerindeki Diyaloglarını Devam Ettirecek
4
Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı
5
Pendik'te Yıkılan Binada Doğal Gaz Patlamasıyla Yangın Çıktı
6
Kanser Yükü Bazı Ülkelerde 20 Yılda İki Katına Çıkacak
7
İsrail'de 1200 Ultra Ortodoks Yahudi İçin Gözaltı Emri Çıkarıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!