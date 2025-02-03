Cenin'deki Saldırılarda Hayatını Kaybeden 7 Filistinli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenin'de Saldırıların Ardından Cenaze Töreni

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği son saldırılarda hayatını kaybeden 7 Filistinli, bugün toprağa verildi. Cenazeleri, İbn-i Sina Araştırma Hastanesi'nden alınarak, Cenin Mülteci Kampı yakınındaki "Şehitler" kabristanına götürüldü.

Filistinli Gençlerin Acılı Aileleri

Cenaze sırasında aileleri tarafından kılınan namazın ardından, yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlandı. 16 yaşındaki Mutez'in annesi Neha Ebu Tabbih, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail güçlerinin saldırılar sırasında hayatını kaybedenlerin cenazelerini defnetmelerine engel olduğunu ifade etti. Neha, “Oğlum, 21 Ocak’ta camiden dönerken İsrail güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Daha 16 yaşındaydı ve okula gidiyordu,” dedi.

Defin Sırasında Sınırlamalar

Filistinli ilk yardım görevlisi Murad Humasiye, İsrail makamlarının, cenaze töreninin sadece aile üyeleriyle gerçekleştirilmesine izin verdiğini ve geniş bir katılım görmek istemediklerini belirtti. Cenazelerin ambulansta taşınarak defnedildiği bilgisi de aktarıldı.

Artan Saldırılar ve Kaybedilen Hayatlar

Cenin'deki saldırılarda yalnızca son 12 günde yitip gidenlerin sayısının 25 kişiye yükseldiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana başlayan çatışmalarda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 900’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail'in Cenin'deki Operasyonu

Cenin'e yönelik saldırılar, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra, 21 Ocak'ta İsrail ordusu tarafından "Demir Duvar" adı altında başlatılmıştı. Saldırılar sırasında bölgedeki ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zarar verilmekte, birçok ev ise yıkılmaktadır.