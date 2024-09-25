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Cenin Kentinde İsrail Ordusundan Büyük Baskın

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde büyük bir baskın düzenledi. Çatışmalar yaşandı ve gözaltı sayısı arttı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:23
Cenin Kentinde İsrail Ordusundan Büyük Baskın

Cenin'e Yönelik Baskın

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği büyük bir baskın, bölgedeki gerilimleri yeniden artırdı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, çok sayıda askeri araçla kente giren İsrail askerleri, Cenin Devlet Hastanesi önünde konumlandı ve ambulanslarda aramalar gerçekleştirdi.

Çatışmalar ve Gözaltılar

Baskına karşı direniş gösteren Filistinli gruplarla İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonrasında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik karşıt eylemlerde büyük bir artış gözlemlendi.

Bu süreçte, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği baskınlar sonucunda 716 Filistinli yaşamını yitirirken, 10.900'den fazla kişi gözaltına alındı. Bu durum, bölgede huzursuzluk ve kaos ortamını derinleştiriyor.

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